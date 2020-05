Zeg overheid, 4000 euro elektrosubsidie is te weinig!

Particuliere autokopers zoals ik worden binnenkort ook gematst. Vanaf 1 juli krijgen we 4000 euro subsidie voor de aanschaf van een nieuwe elektrische auto of 2000 euro voor een tweedehands (nieuwprijs tot 45.000 euro). Dat is veel geld, dacht ik toen ik de overheidsplannen las. Maar dan ga je rondkijken bij de merken en trek je al snel een logische conclusie: een EV van laten we zeggen 35.000 euro kost dan nog altijd 31.000 euro. Als je bankrekening het eerste bedrag niet aankan, dan zal het zich met het tweede ook geen raad weten.



Peugeot e-208 van 34.900 euro



Het accupakket is wat een elektrische auto duur maakt. Een batterij van 50 kWh kost al snel 10.000 euro. Automerken proberen de hoge prijs te ‘verbloemen’ door hun elektrische modellen luxer aan te kleden. Deze tactiek gebruiken oma’s al jaren, door met een gehaakt kleedje hun bakbeest van een televisie te verbloemen. Neem nou de Peugeot e-208: hij kost 34.900 euro, terwijl je voor een gewone 208 pakweg de helft betaalt. Dat prijsverschil lijkt absurd. Maar dan sla je de prijslijst erop na en besef je dat de e-208 een automaat, een krachtiger motor en meer luxe biedt. Een vergelijkbare versie met een benzinemotor kost ergens tussen de 25 en 28 mille – afhankelijk van je rekenmethode.



Nog steeds veel geld



In het geval van de Peugeot e-208 is 4000 euro dus niet genoeg om het gat te dichten. Kunnen we de subsidie nog opkrikken naar 8000 euro? Zelfs dan betaal je nog altijd 27 mille. Dat vind ik veel geld voor een auto uit het B-segment, maar dan is de aanschafprijs wel in verhouding met die van een gewone. Je blijft mensen houden voor wie een elektrische auto niet handig is, maar dan is dát het argument om toch weer een benzineauto te kopen – niet de prijs. Misschien ben ik te gierig en lukt het de overheid wel om ons op deze manier in een elektrische auto te krijgen. Want denk maar zo: als er geprofiteerd kan worden, stellen Nederlanders zelden teleur.