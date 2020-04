'Formule 1 dreigt te verdwijnen'

Door de coronacrisis ligt vrijwel de hele sportwereld stil. Zo ook de Formule 1. Tot dusver zijn alle wedstrijden van het nieuwe seizoen afgelast en het is nog maar de vraag of er later dit jaar weer gereden kan worden. Hierdoor lopen de teams veel reclame-inkomsten en tv-gelden mis. McLaren-teambaas Zak Brown geeft in zijn interview met de BBC aan dat hij bang is dat de financieel zwakke teams het niet zullen overleven als de huidige situatie te lang voortduurt. "Dit is funest voor de teams, en als meerdere teams het niet redden, dan is het ook funest voor de Formule 1 in zijn geheel", aldus de Amerikaan.



'Budget moet drastisch omlaag'



Om de huidige crisis door te komen, zijn volgens Brown flinke reorganisaties nodig. Zo zou het budgetplafond van 175 miljoen dollar, dat voor 2021 was voorzien, drastisch omlaag moeten. Naar 150 of misschien zelfs wel 100 miljoen dollar. "Als we deze crisis niet op de juiste manier aanpakken, dan zouden er wel eens vier van de huidige tien teams kunnen verdwijnen", aldus Brown. Hij noemt daarbij geen namen, maar algemeen bekend is dat in elk geval Williams en Haas er nu al niet al te sterk voor staan.

Geen serieus kampioenschap meer



En als vier van de tien Formule 1-teams het loodje leggen, kan er nauwelijks nog sprake zijn van een serieus kampioenschap. Overleving van de teams is dus meteen goed voor het voortbestaan van de hele sport. Een bijkomend voordeel van een verlaging van de budgetten is volgens Brown dat de competitie eerlijker wordt. De rijkste teams kunnen hun financiële voordeel minder goed uitbuiten, zodat de prestaties mogelijk dichter bij elkaar komen te liggen.

'Niet de kop in het zand steken'



Of de voorstellen van Brown het zullen redden wanneer de teams deze week in overleg gaan, is nog maar de vraag. Vooral de rijkste teams, Mercedes en Ferrari, staan niet te springen om grote veranderingen door te voeren en de budgetten drastisch te verlagen. "Maar dit is niet het moment om de kop in het zand te steken", besluit Zak Brown.