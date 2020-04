Op dit moment is nog veel onzeker over de nabije toekomst. Maar stiekem dagdromen we van vrolijker dagen. Met volle terrassen, waar mensen onbekommerd hun nog bleke winterhuid aan de zon blootstellen. Dat kan nu even niet, maar in open autorijden schuilt weinig gevaar en biedt zelfs nu een ultiem vrijheidsgevoel. Nu staat het voortbestaan van de cabriolet wat onder druk. Het aanbod wordt al jaren kleiner en die trend zet de komende tijd door.



Cabrio's van Audi, BMW en Mercedes



Op dit moment kun je vooral bij de grote Duitse merken je cabriohart ophalen. Bij Audi kun je nu nog een A3 Cabriolet, een TT Roadster en een R8 Spyder kopen. Wel is bekend dat de R8 en de TT geen opvolger krijgen.

Ook bij BMW heb je nog veel keus: een 2-serie Cabrio, een 4-serie Cabrio, een 8-serie Cabrio, een Z4 Roadster en een i8 Roadster. Waarbij van laatstgenoemde auto ook al bekend is dat hij niet vervangen wordt.



Mercedes is traditioneel hofleverancier in cabrioland en doet een duit in het zakje met de C-klasse Cabriolet, de E-klasse Cabriolet, de SLC, de S-klasse Cabrio én de AMG GT Roadster. Maar ook bij Mercedes gaat er een streep door een aantal modellen.

Aanbod cabrio's loopt terug



Franse merken hebben helemaal geen cabrio’s meer, Opel schrapte de Cascada. Ook bij Volvo kun je na het verscheiden van de C70 niet meer open rijden. Door de strenge CO 2 -regels in Europa staat zelfs het voortbestaan van de roadster der roadsters, de Mazda MX-5, op het spel.



Vooral open auto's in topsegment



Het aanbod van cabriolets is het grootst in het topsegment. Bij de dure Britse merken kun je je hart ophalen met exclusieve Convertibles, net als bij Ferrari en Lamborghini. En laten we vooral ons eigen Donkervoort niet vergeten!

Mooie cabrio's op Marktplaats



Gelukkig zijn er op Marktplaats.nl nog genoeg open auto's te vinden. We gaan niet voor de allergoedkoopste cabrio’s, maar willen een goed exemplaar hebben. Een klassieker, of een auto die het in zich heeft om een klassieker te worden. Daarom stellen we 10.000 euro als minimumbedrag in en is het maximum 100.000 euro. Het aanbod is dan nog altijd enorm: meer dan 3000 auto. Wil je goedkoper uit zijn, dan zijn er ook nog eens 5000 cabrio's onder de 10.000 euro. We gaan van klein en licht naar zwaar en exclusief en van erkende klassieker tot potentiële classic. Daarbij beproeven we ons geluk vooral bij Europese merken. Al vonden we helaas geen Donkervoort …



Ferrari California - 2011 - 58.750 km - € 89.500



Je bent rijk en je wilt wat. Natuurlijk wist iedereen van Hollywood tot Hillywood wel dat een Ferrari exclusief en begerenswaardig was. Maar ook luidruchtig en over het algemeen krankzinnig snel. Alleen was er een probleem: je stapte niet even in een Testarossa om naar de Jumbo te rijden voor wat extra rollen wc-papier. Er moest een Italiaanse Porsche komen. Een Ferrari die weliswaar nog altijd snel en spannend was, maar ook comfortabel. Vooral in de Verenigde Staten was de behoefte aan zo’n auto groot. Bovendien rijden ze in de VS graag open. Op Miami Beach en Venice Beach val je eerder op als je géén convertible hebt. De Ferrari California brak bij zijn komst in 2009 met vele Ferrari-tradities. Hij was ruim, had een behoorlijke bagageruimte, je kon er met wat passen en meten met z’n vieren in zitten. De achtcilinder van de Ferrari California ligt ‘gewoon’ voorin en hij heeft een metalen vouwdak. Met een druk op de knop maak je de Ferrari California dakloos. Kortom, een zeer atypische Ferrari. We beweren allerminst dat de negen jaar oude Ferrari California op de foto’s het koopje van de maand is. Maar wie Ferrari wil rijden, zit nooit voor een dubbeltje op de eerste rang. De kilometerstand van nog geen 60.000 is laag, de onderhoudsboekjes zijn bijgeleverd en uiterlijk en interieur vertonen nauwelijks slijtagesporen.



+ Een Ferrari voor alledag

- Het blijft een hoop geld





Mercedes SL 320 - 1997 - 194.828 km - € 19.950

De Mercedes SL (R129) kwam in 1989 op de markt en staat bekend als een van designchef Bruno Sacco‘s meesterwerken. Op de grote ster in de lamellengrille na, had het model totaal geen opsmuk. Het was tegelijkertijd ook een van de laatste modellen waarop de kunststof beplanking – de zogenaamde Sacco-Bretter – gezichtsbepalend was. In technisch opzicht trok Mercedes alle registers open. Voor het eerst was er op een Europese auto een elektrohydraulisch bediende softtop toegepast. Ook de automatisch opklappende rolbeugel was een primeur. Deze schoot in geval van nood in slechts 0,3 seconden vanachter de hoofdsteunen omhoog. Voor een Mercedes had de SL R129 een ongekend stevig onderstel. Als pleister op de comfortwonde beschikte je wel over een windschot, een even simpele als slimme vondst die turbulentie in het interieur tot een minimum beperkte. Deze SL 320 is een faceliftversie van de R129, waarbij de Sacco-Bretter en bumpers met hun contrasterende kleur plaatsmaakten voor bumpers en plaatdelen in carrosseriekleur. Stond de modelnaam SL voor de facelift nog achteraan (300 SL), na de Modellpflege kwamen eerst de letters en dan de cijfers. De SL 320 ziet er opvallend goed uit voor een auto die bijna twee ton gelopen heeft. Ben je er zuinig op, dan wordt de SL alleen maar meer waard in de toekomst.



+ Wordt alleen maar meer waard



- Een SL-koopje vind je echt niet meer







Lotus Elise S 1.8 (RHD) - 2001 - 65.000 km - € 19.250

In 1999 verraste Lotus met een zeer lichte roadster met een gewicht van maar 700 kilo. De Lotus Elise werd een groot succes. Liefhebbers raakten in verrukking door de rijeigenschappen. Het is een cliché waar we niet omheen kunnen: de auto rijdt (ook nu komt het k-woord om de hoek) als en kart. De Elise heeft een onbekrachtigde besturing en een spijkerhard onderstel. Maar ook een lichtvoetigheid waar een ballerina van Het Nationale Ballet jaloers op zou zijn. Als een auto weinig weegt, hoef je geen lel van een motor toe te passen. Een viercilinder met 122 pk, geleverd door Toyota, is meer dan genoeg voor heerlijke prestaties. De Elise op de foto’s heeft maar één Nederlandse eigenaar gehad, die hem bij Lotus-importeur Van der Kooi Sportscars kocht. Onlangs kreeg de Elise nog een grote beurt, waarbij de distributieriem en de waterpomp zijn vervangen. Op het portier vind je wat lakschade en de bijrijdersstoel heeft een klein gaatje, maar verder kun je dankzij de lage kilometerstand van 65.000 probleemloos vele kilometers maken. Tenminste, als je bereid bent een auto met het stuur aan de ‘verkeerde’ kant te rijden. Deze Lotuse Elise is immers een RHD (right-hand drive) …



+ Ouderwets Brits roadstergenot



- Echt plankhard







Volvo C70 - 2007 - 118.960 km - € 11.850

De eerste Volvo C70 kwam in 1999 nog in twee versies op de markt: als coupé en als cabriolet. Bij de nieuwe C70 (2005) besloot Volvo beide modellen te integreren: de coupé-cabriolet was geboren. De tweede generatie Volvo C70 deelde zijn onderstel met de Volvo S40 en V50 en met de Ford Focus. De Volvo C70 was meer een boulevardflaneur dan een sportieve cabriolet. Volvo wilde dat vier mensen comfortabel in de C70 konden zitten, vandaar dat het grote stalen dak een ingewikkeld opvouwmechanisme had, bestaand uit drie afzonderlijke delen. Het was dan ook een heel schouwspel om het dak in de bagageruimte te zien verdwijnen. Dankzij het ingenieuze mechanisme bleef zelfs met geopend dak nog 200 liter aan bagageruimte over. Met het dak dicht, valt op het eerste gezicht nauwelijks op dat het om een cabrio gaat – een puik staaltje werk van Volvo, dat hulp kreeg van Pininfarina. De benzineversies van de Volvo C70 hadden allemaal vijf cilinders – voer voor liefhebbers van deze fijne roffel. De Volvo C70 2.4 die wij uitkozen, is het instapmodel Kinetic. Hij wordt geleverd met alle boekjes, volledig ingevulde onderhoudshistorie en twee sleutels. Dit jaar is de distributieriem nog vervangen.



+ Ruim en comfortabel



- Aanbod valt tegen







Triumph TR6 2.5 Overdrive - 1970- 134.581 - € 28.900

We willen ook een klassieker voor het voetlicht laten treden deze maand. Dan komen we toch al snel uit bij Triumph. Op een lentedag op de Posbank, in de Gelderse Uiterwaarden, het Limburgse Mergelland of de Ardennen zijn de wegen bezaaid met klassieke Britse roadsters. Triumph was erg populair in Amerika, onze uitverkoren Triumph TR6 is daar dan ook nieuw geleverd in 1970. Dat verklaart waarom de snelheid wordt aangegeven in mijlen in plaats van kilometers – 83.625 is dus niet de kilometerstand, maar de mijlenstand. Omgerekend zijn dat bijna 135.000 kilometers. Dat lijkt veel, maar het is deze Triumph TR6 niet af te zien. In 1992 werd deze in Nederland ingevoerd. De auto is uitvoerig gerestaureerd en desgewenst kunnen de onderhoudsrekeningen worden overhandigd. De kleur heet 'Old English White', volgens de aanbieder heeft de Triumph TR6 geen last van roest. Het houten stuur en de (originele) ronde klokken zijn ook al erg fraai. Deze TR6 heeft een dubbele SU-carburateur en een overdrive op de versnellingsbak, zodat je minder brandstof verbruikt en de motor stiller is. Het rodebroekengehalte van het merk Triumph is misschien wat hoog, maar dat kleurt in elk geval mooi bij de bekleding.



+ Hoe klassiek wil je hem hebben?



- Hoog rodebroekengehalte

Zit jouw favoriete cabrio hier niet bij? In Auto Review 4 doen we nog een aantal leuke suggesties. Nu ook te bestellen als digitaal magazine!