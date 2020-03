Zwitser rijdt 1723 kilometer in 24 uur op elektrische Harley-Davidson

Michel von Tell vertrok op 11 maart met zijn Harley-Davidson Livewire uit de Zwitserse stad Zurich, reed naar Stuttgart in Duitsland, deed vervolgens zes keer het rondje Stuttgart – Singen en knalde ook door Lichtenstein en Oostenrijk. Uiteindelijk heeft Von Tell in exact 23 uur en 48 minuten vier landen aangedaan en 1723 kilometer gereden, met daartussen een aantal laadpauzes van ongeveer 25 minuten per stuk. Von Tell heeft met gemak het vorige elektrorecord gebroken, dat in 2018 op 1317 kilometer is gezet met een Zero SR-motorfiets.

Eerste Livewires in Nederland



Het stikt inmiddels van de elektrische auto’s op de Nederlandse wegen, maar daar komen ook steeds meer elektrische motoren bij. Zoals inderdaad deze nieuwe Harley-Davidson Livewire, waarvan de Amsterdamse Harley-dealer inmiddels de eerste exemplaren heeft uitgeleverd. Volgens de dealer zijn de kopers duidelijk in twee groepen te verdelen. “Er zitten echte Harley-mannen en -vrouwen bij”, aldus eigenaar Ron de Graaf, “maar ook motorrijders die vanwege hun passie voor elektrisch rijden voor de Livewire hebben gekozen.”



Al in 2014 onthuld als prototype



De Harley-Davidson Livewire werd al in juni 2014 onthuld als prototype en ging vorig jaar in Amerika in productie. Hij is uitgerust met een 79 pk en 116 Nm sterke elektromotor, die wordt gevoed door een batterij waarvan 13,6 kWh bruikbaar is. De Livewire gaat van 0 naar 97 km/h (60 mph) in 3 seconden en haalt een elektronisch begrensde topsnelheid van 180 km/h. De 249 kilo wegende machine haalt buiten de bebouwde kom een actieradius van ongeveer 152 kilometer. Zijn vanafprijs ligt op 34.000 euro.