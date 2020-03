De leukste verhalen lezen? Download gratis Buiten gewoon Lezen! magazine

F&L Media maakt magazines over auto's, koken, geschiedenis, fotografie, filosofie, tuinideeën, en meer. We dachten: als we nu eens uit ieder blad een recent verhaal selecteren en alles bundelen in één digitaal magazine. En laten we dat magazine vervolgens aan iedereen weggeven zodat ze een paar dagen lang ontspannen kunnen lezen. Het resultaat is Buiten gewoon Lezen! magazine: een verrassende verzameling verhalen, met onderwerpen die je normaal niet zo snel bij elkaar zult zien.

Toen Volvo's nog vierkant waren



En natuurlijk is er ook volop aandacht voor auto's. We reden in de nieuwe Porsche Cayman GTS 4.0 (juist, die met zescilinder ...), gingen op pad met de aloude Fiat 500 en zoomden in op het jaar 1990, toen Volvo's nog vierkant waren. Ook stuurden we onze razende reporter Bavo Galama naar het eiland Terschelling, waar hij een mysterieus fenomeen onderzocht. Want waarom rijden er op het Waddeneiland toch zoveel Land Rover Defenders

rond?

Maarten van Rossem en Kuifje



Verder staat Buiten gewoon Lezen! magazine vol met andere verhalen. We geven je tips hoe je thuis kunt fitnessen en hoe je scherpe foto's maakt. We duiken in de geschiedenis van Apple en schrijven over de obscure producten die jullie allang waren vergeten. Verder verklaart Maarten van Rossem zijn liefde aan Kuifje en leert Hans Kazan een paar soapsterren goochelen.

Download het magazine hier



Kortom: veel, gevarieerd én gratis. Gewoon om even te ontsnappen aan de hectiek van alledag. Download Buiten gewoon Lezen! magazine via deze link. Je hoeft helemaal niets in te vullen. Je kunt meteen de pdf downloaden. Veel leesplezier.