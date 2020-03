Marktplaats: 5 gebruikte plug-in hybrides

Vooral de Mitsubishi-dealers beleefden tussen 2013 en 2016 hectische tijden door de enorme belangstelling voor de plug-in hybride. Het was even schrikken toen ze hun werkdag niet meer konden vullen met potjes patience spelen, stofwolken onder showroomdochters wegvegen en koffiezetschema's samenstellen. Verblind door het bijtellingsvoordeel vonden veel leaserijders die de naam Mitsubishi vroeger niet eens konden uitspreken, de Outlander PHEV ­plotseling een 'mooie, stoere auto'. De verkoopcijfers ­verachtvoudigden en bij Mitsubishi Nederland konden ze hun geluk niet op.



Kritiek op de stekkerhybride



Maar al snel barstte het commentaar los. De benzinemotor van de Outlander PHEV bleek nogal een drinkebroer, en lang niet elke leaserijder stekkerde consequent. Om die redenen waren de fiscale voordelen volgens velen onterecht. De kritiek zwol verder aan toen 'Foutlanders' na de leaseperiode en masse naar het buitenland verdwenen. Voor de zakelijke rijder was de PHEV niet meer interessant en de particuliere automobilist vond een tweedehands stekkerhybride nog te duur. Dáág, belastinggeld!



Gebruikte plug-in hybrides worden betaalbaar



Een andere immens populaire stekkerleasebak was de Volvo V60 Plug-in Hybrid. Ondanks zijn hoge gewicht ­leverde hij imposante prestaties. Maar ook de politiek correcte Zweed bleek geen zuinigheidswonder.

In 2015 steeg de bijtelling voor auto's met een CO2-uistoot onder de 50 g/km naar 7 procent. Dat was nog altijd minder dan het standaardtarief van 22 procent. Koren op de molen voor auto's als de Volkswagen Golf GTE en de Audi A3 e-tron.

Veel stekkeren, weinig tanken



Ondertussen zijn veel stekkerhybrides uit de lease. Wel kan een tweede of derde zakelijke rijder nog profiteren van het lage bijtellingstarief totdat de auto 60 maanden oud is. Maar ook voor de particulier kan een plug-in hybride een slimme optie zijn. Zeker als je woon-werkafstand niet meer is dan zo'n 40 kilometer. Hang je de auto thuis en op het werk altijd aan de stekker, dan hoef je maar zelden te tanken. Zo kun je flink besparen op de autokosten, ook omdat je tot 2025 maar het halftarief voor de wegen­belasting betaalt. We zetten hier vijf PHEV's op een rijtje.









Mitsubishi Outlander PHEV - 2015 - 88.695 km - € 19.300

Lijkt zo'n grote, ruime en comfortabele Mitsubishi Outlander PHEV jou wel iets? Staar je dan niet blind op het elektrische bereik dat de fabrikant destijds opgaf. In de praktijk brengen de twee elektromotoren je ­namelijk geen 52, maar eerder 35 kilometer ver. Afhankelijk van de buiten­temperatuur, de snelheid en het aircogebruik kan de actie­radius overigens flink fluctueren. Wanneer de benzinemotor de boel overneemt, gaat de kostenteller niet lópen, maar rennen! Elke 10 à 12 kilometer klokt de tweeliter viercilinder een litertje E10 weg. Hang je in juli 1200 kilo Kip of Knaus aan de trekhaak, reken dan op gemiddeld 1 op 8. Oftewel: hartverzakkingsalarm. Rijd je daarentegen vooral kortere afstanden, dan kun je lekker voordelig in deze grote suv rijden. Met 'lekker' doelen we vooral op de overvloedige ruimte voor mens en ding, het veercomfort en de complete uitrusting. Als je veel waarde hecht aan dynamische rij­eigenschappen, dan is deze Japanner jou niet op het lijf geschreven. Andere minpunten zijn de weinig inspirerende materialen in het ­interieur en de vlakke stoelen. Over het design lopen de meningen uiteen. wel durven wij rustig te beweren dat hij met zijn exterieur­ontwerp nooit de elegantieprijs zal winnen.

+ Ruim en comfortabel

- Gezapig, geen goed imago









Volvo V60 2.4 D6 Plug-in Hybrid - 2015 - 157.467 km - € 18.960

Dus zo'n plug-in hybride lijkt je wel iets, maar die 'Foutlander' zie je niet zitten? Dan kun je opteren voor een Volvo V60 Plug-in Hybrid. Oké, de V60 heeft misschien een correcter imago, maar als we ­kijken naar het elektrische bereik, doet hij het ook niet geweldig. Volvo beweert dat je ruim 50 kilometer elektrisch kunt rijden, in de praktijk is de prik er na zo'n 30 kilometer wel af. Op zijn verbrandingsmotor laat de Volvo wel een netter verbruik zien dan de Outlander. Als de vijfcilinder diesel de 1880 kg wegende V60 in zijn eentje moet voortslepen, kun je toch nog 1 op 13 tot 1 op 14 rijden. De beperkte actie­radius van het ­accupakket voel je dus ­minder hard in de portemonnee. Ondanks de ingetogen merkreputatie is de V60 niet vies van een potje powerplay. Met 280 pk en liefst 640 Nm wil hij er constant hard vandoor. De D5 Twin Engine (vanaf 2016) heeft evenveel koppel, maar een iets bescheidener vermogen (230 pk). Over bescheiden gesproken: de hybridetechniek brengt de bagageruimte terug naar een inhoud van 305 liter, wat niet overdadig is voor zo'n forse stationwagon. De inzittenden beschikken evenmin over een balzaal, maar qua design, zitcomfort en aankleding is het goed toeven in de V60 Plug-in Hybrid. De complexe techniek is niet altijd foutloos, ga daarom voor een auto met garantie.

+ Fraai interieur, potige prestaties

- Ruimte valt tegen









Citroën DS5 2.0 Hybrid4 - 2013 - 118.444 km - € 12.950

In 2011 was DS nog geen zelfstandig merk binnen PSA, maar een modellijn van Citroën met wat chiquere modellen. Net als de Volvo V60 Plug-in Hybrid is de Citroën DS5 Hybrid4 een diesel­hybride. Dat heeft als nadeel dat de wegenbelasting fors is, zeker omdat de CO2-uitstoot (91 g/km) te hoog is voor het halftarief. Het voordeel is dat de brandstofkosten meevallen voor de kilo­meters die je op de ­verbrandingsmotor aflegt. Bij de DS5 zijn dat er best veel, want als je harder rijdt dan 60 km/h, springt de tweeliter dieselmotor altijd bij. Houd hier rekening mee als je de auto vooral om economische redenen aanschaft. We kunnen ons echter voorstellen dat je deze Citroën kiest omdat je hem gewoon mooi vindt. Vanbuiten én vanbinnen. Zeker als de auto is uitgevoerd met het 'horlogebandleer', is het interieur om te smullen. Ook de instrumenten en de bijzondere knoppen geven je het idee dat je in iets aparts rijdt. Waar we minder vrolijk van worden, is de versnellingsbak. Die is even vlot van begrip als een koe met een leerachterstand. Dat ­resulteert in een traag en schokkerig schakelgedrag. Door zelf te flipperen ­bespaar je jezelf veel ergernis. Reken bij de DS5 niet op klassiek Frans comfort; de auto houdt je duidelijk op de ­hoogte van de staat van het wegdek.

+ Eigenzinnig design

- Schakelgedrag











Volkswagen Golf 1.4 TSI GTE - 2015 - 156.900 km - € 20.437

Volkswagen heeft de ombouw van de gewone Golf tot plug-in ­hybride slim aangepakt. Door de benaming 'GTE' wekt de auto meteen associaties met de iconische GTI. Ook bij de aankleding van buiten- en binnenkant hebben de ontwerpers hierop ingespeeld. Dezelfde accenten die bij de GTI rood zijn, hebben bij de Volkswagen Golf GTE een blauwe kleur gekregen en met de stoelbekleding is een soortgelijke truc uit­gehaald. Overigens is de Golf GTE niet alleen met zijn uitstraling een vlotterik. Dankzij z'n systeemvermogen van 204 pk zit de geëlektrifi­ceerde Golf in 7,6 tellen op 100 km/h en pas bij 217 km/h gooit-ie de handdoek in de ring. De kostenbewuste particulier blijft hier verre van, maar ook dan blijkt de opgegeven elektrische actieradius een strikt ­theoretische waarde. Gelukkig heeft de 1,4-liter turbomotor Zeeuwse genen. Als hij er alleen voor staat, nipt-ie heel zuunigjes van de benzine: 1 op 17 is haalbaar. Hierdoor kosten ook iets langere ­ritten je niet de kop. Ondanks zijn afwijkende insteek, voelt de GTE net zo ­vertrouwd aan als elke ­andere Golf. Maar verwacht - alle design­grapjes ten spijt - niet de sportiviteit van een GTI. De GTE is 200 kg zwaarder, waardoor hij niet ­alleen minder vlot presteert, maar ook ­logger aanvoelt. Verder lever je ten ­opzichte van de Golf 7 met alléén een verbrandingsmotor ruim 100 liter bagageruime in. Vanaf 15 mille ben je in Golf GTE-business.

+ Het is een Golf



- Het is géén GTI











Mercedes C 350 e Estate - 2015 - 80.534 km - € 26.499

Om de een of andere reden is de Mercedes C 350 e een stukken minder bekende plug-in hybride dan de Volvo V60. Best gek, want de Mercedes is in veel opzichten prima met zijn Zweedse concurrent te vergelijken. De C 350 e Estate heeft net als de V60 D6 een systeemvermogen van 280 pk. Met zijn koppel van 600 pk blijft de Mercedes maar ietsje achter bij de Volvo. Daar staat ­tegenover dat de C-klasse ruim 200 kilo lichter is. Dat maakt hem niet alleen tot de snellere sprinter, maar ook tot de goedkopere klant in de wegenbelasting. Zeker omdat de verbrandingsmotor niet op ­diesel draait, maar op benzine. Dat doet de tweeliter vier­cilinder trouwens al snel, want het elektrische bereik is niet meer dan een kilometer of 20. Anders dan de Volvo is de Mercedes geen vierwielaandrijver en de kofferbak is even groot als bij een gewone C-klasse Estate. Jammer genoeg mag de stekker-Mercedes als ­Estate géén aanhanger trekken. Bij de sedan zijn de hybride-accu's hoger geplaatst, waardoor er wél een trekhaak onder kan. Nadeel is dat je daardoor kofferruimte moet inleveren. De Mercedes C 350 e mag dan geen uitgesproken zuinigheidswonder zijn, de aandrijflijn is wel ­bijzonder ­verfijnd, het comfort hoogstaand en de ergonomie voorbeeldig. Kortom, een typische Mercedes.

+ Comfortabel en verfijnd

- Verboden voor caravans



Zit jouw favoriete plug-in hybride er niet bij? In Auto Review nummer 3/2020 doen we nog vijf suggesties!