Classic Cars Magazine - Baas van de autobahn in de Alpina B10 Bi-Turbo

Koopadvies Porsche 911 (964)

De Porsche 911 Carrera van de 964-generatie lokt de fans van de luchtgekoelde 911 met een zijn rijdynamiek en geweldige geluid. Maar vanafprijzen van rond de 40.000 euro zijn best heftig voor een hobbyauto. Gelukkig leent de 911 zich ook uitstekend voor dagelijks gebruik. Lees in ons zeer uitgebreide koopadvies waarop u bij aankoop moet letten.

Volvo 164: Mercedes uit Zweden

Boven de landelijke Deense advertentiecampagne voor de Volvo 164 stond de trotse kop: “De nieuwe Mercedes is een Volvo”. Daarbij zag de Deense importeur even over het hoofd dat de gedateerde Mercedes Heckflosse binnenkort een opvolger zou krijgen … Desondanks is de zescilinder Volvo ook ruim 50 jaar na dato nog steeds een prachtige, statige auto. Zeker op en rond zijn geboortegrond komt de Volvo 164 schitterend tot zijn recht.

Sportieve vergelijkingen

Met hun fraai gelijnde, coupé-achtige koetswerken deden de MGB GT en de BMW 1600 GT hun best om sportiviteit en gebruiksgemak te combineren. Welke mix van comfort en dynamiek smaakt het best?

De Datsun 240Z en de Toyota Celica stonden te boek als Jaguar E-Type-kopie en mini-Mustang, maar daarmee doe je ze zwaar tekort. Inmiddels begint eindelijk door te dringen dat deze Japanse auto’s een heel eigen karakter hebben. Zelfs de meest kritische klassiekerliefhebber lijkt zijn mening over dit soort ‘Japanners’ te herzien. Met (flink) stijgende prijzen tot gevolg.





Veel minder sportief, maar zeker niet minder leuk, is de vergelijking tussen drie generaties van de Ford Taunus: de Taunus P3, ook wel bekend als ‘De Badkuip’, de Taunus P5 en de Taunus P6.

Reportage: 75 jaar bevrijding

Ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding brengen we een bezoek aan het Oorlogsmuseum in Overloon. Daar staan talloze voertuigen die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de aftocht van de nazi’s, waaronder natuurlijk de Willys Jeep. En toen we onze museumjaarkaart eenmaal bij ons hadden gestoken, gingen we ook nog even langs in het vernieuwde, uitgebreide Daf-museum in Eindhoven.

Exclusieve rij-impressies

Maar het liefst zien we klassieke auto’s toch buiten en dan bij voorkeur rijdend. En als het dan een rode Jaguar E-Type is waarmee we op pad kunnen, maak je ons helemaal zielsgelukkig. Of wat dacht u van de Dodge La Femme of de superexclusieve Ferrari 330 GT Vignale?

Terug in het jaar 1980 lachen we met de Fiat Panda iedereen uit en met name de Lada-rijders. Maar de – letterlijk – mooiste herinneringen aan dat jaar zijn toch wel de Audi Quattro, de Renault Fuego en de Matra Murena. Voor de flop uit dit nummer gaan we nog iets verder terug in de tijd. Naar 1968 om precies te zijn, het geboortejaar van de onfortuinlijke Volkswagen 411/412. Uiteraard hebben we ook weer een jonge klassiekerliefhebber, tonen we een bijzonder dashboard en keren we een iconische klassieke auto binnenstebuiten: de Citroën DS.

Classic Cars Magazine 36 staat voor u klaar in onze webshop, maar u kunt hem natuurlijk ook bij de plaatselijke boekwinkel ophalen.