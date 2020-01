Deze auto's koopt Jaap als hij de Staatsloterij wint

5. Renault 25

Ik vond een schrift terug uit groep 4, met een opstel in mijn kinderhandschrift over de toekomst. Ik wilde zakenman worden en een Renault 25 kopen. Toen de Renault 25 werd gepresenteerd, was ik 6 jaar. Hij loopt als een rode draad door mijn leven. Eerst kocht mijn oom er vijf, toen ik eindexamen deed hadden mijn ouders er inmiddels ook een. Vier jaar lang reed ik zelf een Renault 25 GTX uit 1986, tót drie weken geleden. Als ik geld had, kocht ik hem terug en liet ik hem prachtig restaureren. Met mijn 30 miljoen tik ik het aanschafbedrag van 3000 af alsof het een pakje kauwgum is.



4. Porsche 911 Targa 4S (991)

Met Porsche had ik niet zo veel, zelfs niet als ik er af en toe in eentje reed. En toen kreeg ik in 2016 de Porsche 911 Targa 4S een paar dagen mee van importeur Pon. De rolbeugel had weer een prominente rol bij de Targa, al zat hij er eigenlijk vooral voor de sier. Het interieur was knalrood, het leek wel een chique nachtclub. Kennelijk voel ik me thuis in zo’n ambiance, want ik viel als een blok voor de Targa 4S. De liefde is gebleven, dus tik ik 140.000 euro af.



3. Peugeot-vleugel

Nee, jij bent niet dronken en ja, ik speel vals. Dit is inderdaad geen auto, maar hij is wél ontworpen door een automerk. Deze vleugel van het merk Pleyel werd door het Design Lab van Peugeot bedacht. Ik zag hem staan bij de introductie van de Peugeot 2008 en kon het niet laten om er even op te spelen. Niet wetend dat hij ongeveer 250.000 euro kost … Maar dat bedrag leg ik na mijn winnende Staatslot achteloos op tafel.

2. Mercedes 300SL ‘Flügeltür’

Ik heb nog heel veel geld over, dus gun mezelf een écht exclusieve auto. Van de vleugel van Peugeot naar de vleugeldeur van Mercedes. De 300 SL is een van de symbolen van herrijzend Duitsland, het Wirtschaftswunder na de Tweede Wereldoorlog. Soms vind ik een Mercedes té overdadig, zoals de S-klasse ‘Kathedraal’. Maar deze SL biedt voor mij precies de juiste mix tussen elegantie, ingetogenheid, exclusiviteit en luxe uit vervlogen dagen. Eindelijk ben ik een écht hoog bedrag kwijt: anderhalf miljoen



1. Citroën SM

Het fijne van 30 miljoen in je broekzak, is dat je niet schrikt van een dure reparatie. Dus durf ik het best aan om een Citroën SM te kopen, met zijn storingsgevoelige Maserati-motor. Hij heeft een link met de Renault 25: Robert Opron ontwierp beide auto’s. Ik ben gek op grote Citroëns, van de DS via de CX en de XM tot de C6. Ze zouden allemaal in mijn droomgarage staan. Maar de mooiste is toch de majestueuze SM. De prijs voor een goede valt nog mee ook: 40.000 euro. En houd ik 28 miljoen over om een huis te kopen met grote garage.