Goud voor oud: Novitec Lamborghini Aventador S

Met de Aventador S luidde Lamborghini eind 2016 de laatste ronde in van haar vlaggenschip. Dat denken we tenminste (met het oog op diens leeftijd en het feit dat Ferrari al een nieuwe generatie is ingegaan met de F812 Superfast). Anderzijds, een opvolger heeft zich nog altijd niet laten zien.Opvolger of niet, vervelen doet de Aventador nog voor geen moment. Dit vinden ze ook bij het Duitse Novitec, dat de Lambo-topper nog maar eens heeft opgesierd en bedeeld met extra pk's. Onder andere een nieuw ontwikkeld uitlaatsysteem stuwt het vermogen van de V12 naar 763 pk en 742 Nm. Een bescheiden vermogenswinst van 23 pk en 42 Nm, maar hè, een kniesoor die daarover valt wanneer je spreekt van zulke cijfers.Voornaamste winst zit 'm in het auditieve. Want met dit systeem brengt de Aventador S nog wat meer decibellen ten gehore. De uitlaat is overigens verkrijgbaar met of zonder intern kleppensysteem. Qua materiaal kan je als klant kiezen uit RVS of Inconel. Dat laatste is een goedje uit de racerij en mag je gerust beschouwen als 'het carbon onder de metaalsoorten'. Het levert de Aventador S een gewichtsbesparing op van 21 kilogram. Toch mooi meegenomen.Wijzelf wisten niet dat het kon, maar Novitec heeft de Lamborghini wel degelijk nog iets dichter tegen het asfalt gekregen. Liefst 30 millimeter zelfs. Optioneel is een ophanging verkrijgbaar dat de supercar ook weer iets kan laten liften. Handig bij (de meeste) drempels en andere obstakels. Of wanneer je 21 inch wielen wilt monteren. De nieuwste van Novitec bijvoorbeeld, in het kenmerkende Y-design van Lamborghini en gespoten in een flitsend goudkleurtje. Lekker!