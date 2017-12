G-Power X5 M zet Urus voor schut

Bijna daags nadat Lamborghini de Urus ontketende heeft G-Power al een pasklaar antwoord daarop. Op basis van de BMW X5 M, af-fabriek al geen stakker met 575 pk en 750 Nm aan koppel. De pk-gigant uit Autenzell, een plaats tussen Ingolstadt en München, doet er echter nog een schepje bovenop. In drie zogeheten Stages, aangezien het goed is voor te stellen dat je met Stage 1 al meer dan genoeg van je organen vraagt. Zo niet, dan valt er altijd nog te kiezen voor Stage 2 of zelfs Stage 3.Laten we beginnen met Stage 1. Middels G-Power's zelf ontwikkelde Bi-Tronik 2 V1 (dit verzinnen we namelijk zelf niet) schopt de 4.4 liter V8-biturbo het tot 650 pk en 850 Nm. De Urus wordt hiermee al geëvenaard.Wil je meer, dan zal je het krijgen ook. Zo geeft Stage 2 een vermogensafgifte van 700 pk en 905 Nm en wie zich pas echt van god los wil gedragen doet het voor niet minder dan Stage 3. Bereid je dan voor op 750 pk en 980 Nm aan koppel. Sterke maag gevraagd dus.Hoe snel de verschillende Stages de X5 M hebben gemaakt, meldt G-Power niet. Binnen de 4 tellen naar 100 km/h accelereren, minstens zo snel als de Urus, moet vast mogelijk zijn. De optionele bodykit draagt hier overigens niets aan bij, maar zal wel een toegevoegde waarde bieden aan het imponeren van medeweggebruikers en Urus-rijders.