Range Rover Velar heeft zijn eerste make-over te pakken

Als je Urban Automotive los laat op jouw Range Rover Velar , dan weet je in ieder geval dat je voor de rest van je leven genoeg koolstofvezel hebt gezien. De enorme, schreeuwerige sportbumpers zijn bijvoorbeeld van dat vederlichte materiaal gemaakt. Net als de frontsplitter, luchtinlaten én de niet te missen diffuser achteraan. Kortom: het mag allemaal wat kosten.

Zwarter dan zwart

Bij zo'n aggressief design past maar één kleur: zwart. Dat hebben ze bij Urban goed begrepen, al hebben ze hierin nog wel enige mix aangebracht. Zo is een deel uitgevoerd in Satin Black en andere componenten in Gloss Black. Maar zwart, daar zal je niet omheen kunnen. Tenzij je het heel lief vraagt, waarschijnlijk.



Om het geheel af te maken schroeft Urban eveneens zwarte 23 inch lichtmetaal onder de Velar. De wielen zijn zo groot, dan de tuner voor de zekerheid de wielkasten maar iets verder heeft uitgeklopt. Je moet er immers niet aan denken dat dat kostbare, uiterst platte rubber harder slijt aan de binnenkant van het koetswerk dan via het wegdek.

November

Interesse? Urban Automotive stelt dat de eerste Velars in november bij haar dealers gebracht kunnen worden. Vervolgens duurt het een maand voor je 'm weer terug hebt. Het bedrijf claimt dat er nu al 14 bestellingen staan, dus dat gaat de goede kant op. Over de prijs weten we helaas nog helemaal niets.