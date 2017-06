RevoZport zet de Volkswagen e-Golf op hoogspanning

Bij RevoZport stroomt er benzine door de aderen. Dus toen de motorenmeesters van de tuner de motorkap van de e-Golf opentrokken stonden zij met de mond vol tanden. 'Gauw dicht die kap!' was de schrikreactie en daarom geen elektrische pk's erbij helaas.Qua optische tuning daarentegen weten ze bij RevoZport wel raad. De e-Golf kreeg een dubbele frontsplitter aangemeten, potige zij-skirts, een diffuser en een racy GT-achtervleugel bovenop de standaard geïntegreerde dakspoiler. Een kwartet stoere wielen met brede banden eronder en voilà, er staat een heel wat minder brave EV. Met of zonder stickers. Alle visuele opsmuk is overigens opgetrokken uit carbon. Zo'n e-Golf weegt immers al genoeg.