Knettergek: 404 pk in een Fiat 500

De Fiat 500 is stilletjes nog steeds gebaseerd op de vorige Panda. Niet echt state of the art dus. En dat heeft als vermakelijk neveneffect dat je er met een beetje vermogen een hoop lol aan kan beleven. Wij spreken uit ervaring, met als hoogtepunt de (nukkige) Abarth 695 Biposto . Allemachtig, wat een venijnig machientje is dat. Maar o zo leuk! Het kan echter nog veel gekker. Neem tuner Pogea Racing, dat de kleine Fiat zomaar eventjes dik 400 pk toestopt. Dat klinkt welhaast suïcidaal, en is het waarschijnlijk ook.Waarom het wiel opnieuw uitvinden als dat al (deels) is gedaan. Door Abarth. Pogea heeft zodoende diens 500 met 1.4 liter viercilinderturbo als uitgangspunt genomen voor de Ares 500. Desalniettemin moest er nog heel wat werk verricht worden om tot 404 pk te komen. Onder andere de zuigers, uitlaatkleppen, nokkenas, oliekoeler en turbo werden vervangen voor sterkere exemplaren dan wel grondig aangepast. En dan moesten natuurlijk ook nog de koppeling, de ophanging en de remmen worden gemodificeerd om het geweld een beetje de baas te kunnen.Ruim 400 pk in een auto van nipt 3,5 meter lang en amper 1.000 kilogram; dat moet welhaast niet te controleren zijn. Pogea heeft zijn best gedaan, maar de sprinttijd van 4,7 seconden verklapt al enigszins dat de waarheid ergens in het midden ligt.Neem bijvoorbeeld de Lotus Exige 380 die zwaarder en zwakker is; die spurt een volle seconde sneller van 0 naar 100 km/h. Oftewel, de Ares van Pogea kan z'n vermogen simpelweg niet effectief omzetten in snelheid. Is dat erg? Welnee, zoals gezegd levert dat veelal vermakelijke taferelen op. Als bestuurder moet je echt aan het werk om de boel in goede banen te leiden. En dat wil je als je van stuurplezier houdt.