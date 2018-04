Hangen in de bocht met de BMW M8 Coupé

'De snelheid zat er meer dan lekker in', aldus onze spionagefotograaf langs de zijlijnen van de Nürburgring. Dat moet ook, want rivaliserende gran turismo's als de Bentley Continental GT (Speed) en Aston Martin DB11 zijn zeker niet de minsten. Wil de nieuwe M8 klanten daarbij wegpikken en -houden dan moet het van zeer goeden huize komen. BMW M is zo'n huis, absoluut, maar iedereen kent ook de uitspraak 'onbekend maakt onbemind'. En op een uniek prototype na, lang geleden, was er nooit eerder een M8.De eerste M8, die er als Coupé, Cabriolet en vierdeurs Gran Coupé komt, zal het dus opnemen tegen andere grote coupés met serieuze vermogens. Met hoeveel kracht BMW M tegengas gaat geven is nog geheim. Maar het zal minstens 600 pk zijn, waarschijnlijk nog een schep meer. De M5, een lager geklasseerd model laten we wel wezen, beschikt hier immers ook al over. Naar een M7 kun je een eeuwigheid fluiten, dus die hoeft de M8 niet de baas te zijn. Wij mikken zodoende op en en nabij de 650 pk, waarmee de M8 de sterkste BMW ooit zal zijn.