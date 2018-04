Mercedes-topman: '2020 mooi jaar voor AMG GT Black Series'

Je hebt Mercedessen die in principe voor iedereen geschikt zijn, luxueuze Benzen die ook serieus tempo kunnen maken als het moet, de echte AMG's voor wie snelheid belangrijker is dan luxe en comfort, vervolgens eventjes niets, en dan de AMG Black Series.De Black Series is wat prestaties betreft echt de 'Mercedes onder de Mercedessen'. Snelheid staat voorop, de rest, zoals weelde en technologisch gemak, is slechts bijzaak. Anders dan je misschien zou denken verschilt een Black Series dan ook nog behoorlijk van een 'normale' AMG. Autojournalist en reeds ook co-host van het programma Top Gear Chris Harris maakte hierover al eens een interessant item voor Drive, een populaire Youtube-kanaal onder petrolheads.Ondanks dat Moers min of meer de komst van een AMG GT Black Series heeft bevestigd, wil hij er verder nog niets over kwijt. Deze verse spyshots lijken echter toch een glimp te geven van wat er valt te verwachten. Aanvankelijk dachten we dat het hier om een facelift voor de AMG GT (R) ging, maar bij nader inzien, gevoed door de woorden uit monde van de AMG-topman, zou het heel goed mogelijk kunnen zijn dat de AMG GT Black Series hier aan de tand werd gevoeld op de Ring. De vleugeltjes (of vinnen als je dat liever prefereert) aan weerzijden van de voorspoiler, alsook de grote frontsplitter, wekken dit sterkere vermoeden.Wat prestaties betreft is het overwegend gissen. Momenteel is de R de sterke tweedeurs AMG GT met een vermogen van 585 pk. Sinds kort is er echter ook een vierdeurs AMG GT Coupé en die zal leverbaar zijn met een V8, goed voor 640 pk. Met andere woorden: het zou heel frappant zijn als Mercedes-AMG daar met de Black Series onder blijft. Het exclusieve circuitmodel vormt immers de grande finale op de AMG GT, waarvan niet lang daarna de productie zal worden gestopt.