Goede indruk van nieuwe BMW X5

Groot mag weer, en BMW maakt daar dankbaar gebruik van. Het Beierse merk tovert de ene na de andere SUV uit de hoed, met de aanstaande X7 als vaandeldrager van de volgende X-generatie. Sterker, de enorme X7 is zelfs gemarkeerd als nieuw vlaggenschip van BMW's ganse portfolio. Ten nadele van de vertrouwde 7-serie, jawel. Over groot en het maken van statements gesproken.Nog wat verder over die X7 gesproken. Waar blijft 'ie eigenlijk? De productie ervan is al lang en breed opgestart, maar een officiële onthulling is er nog altijd niet geweest. Afijn, dankzij deze foto's is nu al duidelijk dat de conceptversie van de X7 ook model heeft gestaan voor de nieuwe X5. De nog wat groter en ronder gemaakte 'nieren' zijn welhaast rechtstreeks onttrokken van dat studiemodel. En ook de licht- en bumpersignatuur van de nieuwe X5 vertoont sterke overeenkomsten met de Concept X7 – die mogelijk niet meer bestaat Desalniettemin biedt de nieuwe X5 eigenlijk weinig nieuws op het designvlak. Het lijnenspel is hooguit een voorzichtige evolutie en en profil is de stompe neus van de volgende generatie het enige dat voor direct onderscheid zorgt.Grappig is dat BMW met dat laatste terugkeert naar de E70-generatie die tussen eind 2006 en medio 2013 werd gebouwd, volgens menigeen de fraaiste tot dusver. Groeien doet de X5 ook al niet, want dat is niet nodig vanwege – daar komt 'ie weer – de X7.BMW is niet van onthullingen op de geijkte momenten van belangrijke autoshows, dus het is niet precies bekend wanneer de nieuwe X5 de bühne wordt opgereden. Maar insiders menen dat met model nog voor de jaarwisseling wordt onthuld. Met een lancering begin 2019.