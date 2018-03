Eerste blik op nieuwe Toyota Auris Touring Sports

Een eerste goede indruk heeft Toyota al gemaakt. Of heb je de nieuwe Auris Hatchback nog niet gezien? Die oogt namelijk een stuk spannender en dynamischer dan z'n voorganger. De Japanners beloven dat de nieuwe generatie ook zo rijdt, maar dat is natuurlijk praten voor eigen parochie. Liever vellen we zelf dit oordeel zodra er met de nieuwe Auris gereden kan worden. Later dit jaar is dat mogelijk. Even geduld dus nog.Wat de uitkomst ook is, de nieuwe Auris Touring Sports (TS) blijft als stationwagen een zeker compromis. Sportiviteit en het bieden van veel ruimte en praktisch gemak gaat immers zelden perfect samen. Dat geeft niet, want de meesten willen bovenal een auto met een aantrekkelijk design.Wat het lijnenspel betreft is het nu al zeker dat de TS vanaf het voorste puntje van de voorbumper tot aan de B-stijl gelijk zal zijn aan de Hatchback. Daarna zal de koets een andere koers volgen. Sowieso staat de achterruit een stuk vlakker, een noodzakelijk kwaad wanneer veel bagageruimte ook een belangrijke eigenschap moet zijn. Dessalniettemin verwachten we dat Toyota de wulpse achterlichten van de 5-deurs hatchbackuitvoering weet te behouden bij de Auris-station. Idem de (optionele) two-tone lak waardoor ook het dak van de TS lijkt te zweven.Motorisch geen verrassingen. Het palet van de TS zal krek eender zijn aan dat van de gewone Auris. Dat betekent dat er in elk geval keuze is uit twee hybrids: eentje met een 1.8 liter en 122 pk sterk en een 180 pk versie die een gloednieuwe 2.0 liter benzine combineert met een elektromotor.