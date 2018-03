Waar blijft de (ver)nieuw(d)e Hyundai i40?

Er zijn niet bijster veel auto's die acht kaarsjes mogen uitblazen. Al helemaal geen modellen in het zakelijke D-segment, want daar is deze klasse te moordend voor. Toch is de huidige Hyundai i40 nog altijd nagenoeg dezelfde als die uit 2011. Met slechts één summiere facelift tot dusver. Een tweede facelift – in plaats van een gloednieuwe opvolger – is al een tijdje in de maak, maar heeft zich nog altijd niet laten zien. En de jaren begint nu toch echt te tellen voor de ooit zeer gewilde, grote Zuid-Koreaan.Des te opvallender is dat er weinig bekend is over de aanstaande i40. Er wordt deftig door getest met prototypes die niet tot nauwelijks aan camouflage verliezen. En wat er onderhuids schuilgaat is helemaal een gesloten boek. Je zou er bijna van gaan denken dat Hyundai ons allemaal voor het lapje houdt en straks ineens toch een gloednieuw model uit de hoge hoed tovert. Dat zou niet alleen een (leuke) verrassing zijn, maar het merk zeker ook goed doen wil het graag nog eens een stevige vuist maken in het zakelijke (top)segment.