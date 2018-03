Nieuwe BMW 3-serie verliest camouflage

“Een kleine 5-serie, maar wel met die typische scherpte van de 3-serie”

Nadat de gloednieuwe 3-serie in 2016 voor het eerst werd gespot zagen we de auto overal ter wereld opduiken. Maar keer op keer was de camouflagetrim dusdanig sterk dat het lijnenspel echt goed verborgen bleef. Tot vandaag!Het prototype zoals hier op de foto's te zien is toont duidelijk aan dat de nieuwe 3-serie een kleinere 5-serie gaat worden. Maar wel met die typische scherpte die we van de 3-serie gewend zijn. Net even agieler en sportiever dan zijn grote broer.Hoe het lijnenspel er in volle glans uitziet? Dat weten we eind dit jaar als BMW het doek van de auto trekt. Reken er echter op dat in de tussentijd de camouflage steeds verder gestript zal worden. We kennen het trucje inmiddels. Hoe wij denken dat de auto eruit ziet kunnen we je echter nu al onthullen