Nieuwe BMW Z4 laat z'n kap zakken

Veel beter worden spyshots niet dan deze van de nieuwe Z4. De meeste automerken laten spionagefotografen namelijk niet zó dichtbij komen. BMW lijkt hiermee geen moeite te hebben rond de tweede generatie Z4 en waarschijnlijk heeft dat veel te maken met de reeds gedane belofte dat het productiemodel als twee druppels water zal lijken op de conceptversie. Oftewel, het exterieurdesign is daarmee eigenlijk al een publiek geheim.Wat dan weer jammer is, zeker nu de Z4 als prototype voor het eerst z'n kap heeft laten zakken, is dat de testrijders er niets voor voelden eventjes te stoppen voor onze cameralens. Dan hadden we ook enkele kiekjes kunnen schieten van het aanstaande interieur. Nu blijft dat gedeelte nog eventjes een verrassing.Wel krijgen we perfect beeld van de gelikte achterlichten. Deze zijn voorzien van oled-technologie dat extreem helder kan branden zoals we weten van de nieuwste generatie televisies. Vooraan monteert BMW zeer waarschijnlijk nog 'gewoon' LED. Ook gaaf, maar stilletjes hopen we dat de Duitsers wat vaker hun laserverlichting in de optielijst zet. Tot op heden is enkel de i8 ermee bedeeld.Zoals je reeds weet is de nieuwe Z4 parallel aan de nieuwe Supra van Toyota ontwikkeld. Die laatste is onlangs aan de wereld voorgesteld, hetzij als volbloed racer. Daardoor valt er nog niet concreet te zeggen over welke techniek (ook) de Z4 de beschikking krijgt.Waarschijnlijk zullen het vooral geblazen viercilinders zijn die de klok slaan. Een zescilinder is naar verluidt voorbehouden aan de topper, en dat is geen echte M . Die komt er namelijk wederom niet.De terugkeer van een heuse Z4 Coupé sluiten we dan weer niet uit, aangezien de Roadster-versie op z'n beurt is teruggekeerd naar een softtop. De huidige generatie heeft immers een metalen klapdak waardoor deze zowel de rol van Roadster als Coupé op zich neemt.