Nieuwe Audi A6 Avant treedt in het openbaar

Onze spyfotografen hebben de nieuwe Audi A6 Avant op de gevoelige plaat vastgelegd. Niet dat er veel fantasie voor nodig was om je voor te stellen hoe de A6 eruit zou gaan zien, maar toch. In navolging van de Audi A7 en A8 krijgt ook hun kleine broertje dezelfde designsaus over zich heen.Ondanks alle camouflage is het lijnenspel van de A6 Avant duidelijk te zien. Daarbij valt ook meteen de gelijkenis met de A4, A7 en A8 op. Zo lijkt de grille direct overgenomen van de A7 . De koplampen zijn wel een tikkeltje groter en ogen net iets anders dan we gewend zijn. Maar verder zien we weinig verrassends.Verder staat er een upgrade van het interieur op het programma, waar natuurlijk ruimte is voor de Virtual Cockpit. Het design zou veel weghebben van het interieur in de Audi Q7, maar dat kan geen straf genoemd worden.De Audi A6 is compleet opnieuw ontworpen om zo minder brandstof te verbruiken en qua aerodynamic efficiënter te werken. Over efficiëntie gesproken: onder de motorkap vind je een vier- of een zescilinder. Zelfs bij de hier gefotografeerde S6. Alleen het absolute topmodel, de RS 6, zou nog een machtige achtcilinder krijgen, afkomstig uit de Porsche Panamera Turbo.