Productiemodel Mercedes-Benz EQ C ondergaat praktijktesten

De EQ C zou niet rauw op het dak moeten vallen. Mercedes-Benz stelde de elektrische SUV – van het formaat GLE – immers al medio 2016 voor als Generation EQ Concept , ondanks dat de auto toen al een behoorlijk productierijpe indruk achterliet. Toch duurt het nog zeker tot in de loop van het jaar 2020 voordat 'ie bij de dealer staat. De praktijktests zijn evenwel alvast begonnen.Als je naar de beloofde specificaties kijkt zou je haast niet geloven dat de EQ C eigenlijk pas het allereerst serieuze startschot zal zijn van een veel groter EV-offensief van Mercedes. Als conceptcar is de elektrische SUV immers bedeeld met een actieradius van 500 kilometer. Een rijbereik dat bovendien voor 20% valt aan te vullen na slechts 5 minuten aan de stekker. Kijk, daar kun je wat mee als gebruiker.Het aandrijfvermogen zou op 300 kW liggen bij een koppel van 700 Nm. Genoeg om de ongetwijfeld loeizware kolos in minder dan 5 tellen naar de honderd te sleuren als het moet. Puike waardes die vanaf nu alleen maar indrukwekkender en toereikender zullen worden.Nadelen hieraan kleven er ook. Zo zal de Mercedes EQ C enkel bereikbaar zijn voor een beperkt deel van de autokopers. Reken gerust op een prijskaartje om en nabij een ton. Al heeft Mercedes hier ook al een antwoord op, te weten de EQ A. Deze elektrische A-klasse zal ongetwijfeld zachter worden geprijsd.