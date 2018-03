Nieuwe BMW M3 probeert Nürburgring meester te maken

De nieuwe M3 staat intern bekend als de G80 en is een stuk breder dan de 3-serie waarop 'ie is gestoeld. Ook op andere fronten is alles dikker of breder: de remschijven en -klauwen, de wielen, de bumperpartij rondom, net als de vier uitlaten. Kortom, de nieuwe BMW M3 is het wachten waard, hoe lang de zo ineens onstane leegte ook duurt.Keiharde informatie over de M3 ontbreekt helaas nog. Insiders beweren dat er wederom een twinturbo-zescilinder onder de motorkap actief zal zijn. Geen rechtstreekse kopie van de pas uitgezwaaide generatie echter, maar een 3.0 liter zescilinder gekoppeld aan een sterke 48 Volt-accu en voorzien van waterinjectie, bekend van de M4 GTS . Het vermogen zou hiermee naar 500 pk kunnen stijgen, aanzienlijk meer dan de 431 pk van z'n voorganger en een sterkere vuist tegen z'n rivalen, de C 63 AMG, RS 5 en XE SVR.Ook ligt in de lijn der verwachting dat de M3 dezelfde weg bewandelt als de nieuwste M5. We doelen hiermee op een aandrijving op alle vier de wielen. Pure achterwielaandrijving is hiermee mogelijk verleden tijd. Een einde aan een tijdperk, al heeft BMW een technologisch foefje in huis als troost voor de puristen.Verder staat de nieuwe M3 op het verbeterde en lichtere CLAR-platform, dat ook gebruikt wordt voor de laatste generaties van de 5- en 7-serie. Voor nog meer gewichtsbesparing zou BMW een beroep doen op CFRP, een plastic dat met koolstofvezels is versterkt. BMW paste dit materiaal, dat een gulden middenweg biedt tussen lichtgewicht en sterkte enerzijds en productiekosten anderzijds, al eens toe op de M3 CRT van de vorige generatie.