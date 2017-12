BMW M3: gas erop met prototype

De nieuwe BMW M3 is klaar voor een metamorfose. Het prototype van de nieuwe generatie is nu al gespot, ook al laat de introductie nog tot 2020 op zich wachten.

De nieuwe M3 staat intern bekend als de G80 en is een stuk breder dan de 3 Serie waarop 'ie gebaseerd is. Ook in alle opzichten is alles dikker: de remschijven en remklauwen zijn flink gegroeid, net als de vier uitlaten aan de achterkant. De onderdelen op het prototype zijn alles behalve definitief, dus reken er maar op dat de wielkasten een stuk breder worden dan je nu ziet.



Keiharde informatie over de M3 ontbreekt nog, maar naar verwachting ligt er een twinturbo zescilinder onder de motorkap met een vermogen van meer dan 500 pk. Mogelijk kiest BMW er zelfs voor om een kleine elektromotor toe te voegen. De huidige M3 beschikt over 425 pk, terwijl de M3 CS 453 pk heeft.



Standaard zou de M3 een handgeschakelde zesbak krijgen, maar ook de achttraps automaat staat indien gewenst voor je klaar. De 3 Serie zou ook voorzien worden van M xDrive, het all-wheel-drivesysteem van de Duitsers. Het zou wel gaan om een optie, geen standaardfunctie als bij de M5.



De nieuwe 3 Serie staat op het verbeterde CLAR-platform, dat ook gebruikt wordt voor de laatste generaties van de 5 en 7 Serie. BMW zou verschillende koolstofvezel panelen toevoegen om de M3 een stukje lichter te maken.