Volkswagen T-Cross eindelijk onderweg naar productie

Zo had Volkswagen enkel de Touareg en zo heeft het binnen relatief korte tijd ineens ook een Tiguan, Tiguan Allspace, T-Roc en deze T-Cross. Volkswagen heeft de SUV en crossover omarmd, en dat zullen we merken ook.In diverse maatvoeringen en segmenten is het straks vertegenwoordigd met zo'n soort model. De T-Cross is de kleinste van allemaal en komt onder de T-Roc te hangen, maar eet tegelijk een beetje van twee walletjes. Voor een typische A-segmenter is 'ie namelijk te groot, voor het B-SUV net iets te compact.Had Volkswagen meteen werk gemaakt van de Taigun , dan had de auto nagenoeg een monopolypositie in z'n klasse gekend. De spoeling aan mini-SUV's was immers nog dun vijf jaar geleden. Maar hoe anders is dat nu. Opel lanceerde onlangs de Crossland X, Kia de Stonic, Hyundai de Kona en Citroën de C3 Aircross. En dan zijn er nog de Reanult Captur, Nissan Juke en nichtje Arona van Seat. Kortom, de Volkswagen T-cross zal meteen aan de bak moeten.Stond de Taigun Concept nog op basis van de Up!, intussen is Volkswagen daar naar verluidt op teruggekomen. Insiders menen dat de Polo als basis zal worden gebruikt voor het productiemodel, mede vanwege diens (veel) jongere botten. Gaan we hiervan uit, dan zal het motorpalet onder meer een éénliter driecilinderturbo met 95 of 116 pk en een 1.6 TDI met 95 pk verwachten.Over het design durven we nog geen keiharde uitspraken te doen. Dit in Finland gefotografeerde prototype bevat weliswaar de contouren en ook enkele speelse details van de Taigun, maar tegelijk zitten we met de wetenschap dat Volkswagen de afgelopen jaren diverse studiemodellen heeft gepresenteerd die een andere koers varen op visueel gebied.