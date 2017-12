Nieuwe Range Rover Evoque meer van hetzelfde

Het is de tweede keer dat een gecamoufleerde Evoque vrij recent is gespot, echter de eerste keer betrof het nog een mule op basis van de huidige generatie. Het prototype op deze foto's beschikt over het koetswerk van de nieuwe. Je moet er weliswaar een kenner voor zijn om dat meteen in de smiezen te hebben. Ben je dat niet? Weet dan dat in de meer afgeronde hoeken van de auto, zoals Land Rover die voor het eerst toepaste op de Velar, het voornaamste designnieuws schuilt.Op de keper beschouwd lijkt de Range Rover Evoque in visueel opzicht heel erg zichzelf te blijven. Heel gek is dat niet, want het origineel heeft reeds bewezen over een tamelijk tijdloos design te beschikken. Dit wil echter niet zeggen dat Land Rover er verstandig aandoet het zich makkelijk te maken.Het Britse 4x4-merk zal – in onze ogen – enkele zaken gedaan moet krijgen om kapers op de kust, zoals de BMW X2 en Jaguar F-Pace, op afstand te houden. Zo laat de assemblage en constructiekwaliteit bij Land Rover nog weleens te wensen over, en blikt de interieurafwerking ook niet echt uit in deze prijsklasse. Met de Discovery en Velar is bewezen dat hier werk van is gemaakt, dus dat belooft goeds voor de nieuwe Evoque.Technisch zal de nieuwe Evoque ongetwijfeld veel verwantschap kennen met de F-Pace van Jaguar. Voor wie zit te wachten op weer een driedeurs Evoque Coupé (met sterk aflopende daklijn), is er teleurstellend nieuws: die keert niet terug. Van de gedurfde Evoque Convertible is dat nog onzeker. De kans is gering.