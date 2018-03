Nieuwe Opel Mokka X onderweg naar 2019

Zelden nam een automerk zichzelf zoveel op de hals in een kalenderjaar als Opel in 2017. Onder de noemer ' 7 in 2017 ' hebben de Duitsers aan de lopende band nieuwe modellen geïntroduceerd, terwijl het ondertussen ook nog eens wisselde van moederbedrijf. Sinds kort trekt de PSA Groep aan de touwtjes bij Opel. En dat zorgt ervoor dat de volgende Mokka een flinke dosis Franse genen meekrijgt.Sterker, als we de recente berichten moeten geloven zit er niet bijster veel Duits bloed meer in de volgende generatie Opels. Platformen, motoren, transmissies en heel veel andere onderdelen zullen oorspronkelijk bij PSA wegkomen en daarmee ook in Peugeots en Citroëns te vinden zijn. Zo zal de nieuwe Mokka X veel technieken delen met de toekomstige 2008 en C3 Aircross. Maar ook de 208, DS3 en volgende Corsa.Wat het design betreft: dat blijft naar verluidt wel typisch Opel. Voor concrete details is het nog te vroeg, maar als je de huidige Mokka en het prototype van de nieuwe generatie zo naast elkaar ziet, lijkt het erop dat het silhouet en de proporties van die laatste wat bonkiger en daarmee wat minder lief wordt. Een goede zaak voor een SUV.