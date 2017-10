Spyshots: dit zijn de nieuwe Mercedes B-Klasse en A-Klasse sedan

De nieuwe A-Klasse hebben we de afgelopen weken al vaker gezien, maar niet in het bijzijn van de B-Klasse. Die laatste blijft qua concept onveranderd, maar ziet er wel een stuk strakker uit dan de huidige generatie. Hierdoor oogt 'ie meteen een stuk gelikter. Over geliktheid gesproken: Mercedes heeft ook een moderner infotainmentsysteem klaar staan voor de B-Klasse, dus ook het interieur wordt strak getrokken.Het is nog niet duidelijk wat er onder de motorkap van de B-Klasse gemonteerd wordt, maar in de instapmodellen kom je waarschijnlijk een 1.5 liter diesel of een 1.6 liter benzinemotor tegen. Mercedes heeft flink geïnvesteerd in nieuwe motoren, dus ook een nieuwe 2.0 liter turbodiesel zou op de planning staan. Later moeten ook hybrides en volledig elektrische varianten volgen.De A-Klasse hebben we laatst al uitgebreid besproken. Hij wordt ruimer, zonder echt groter te worden. Dat kan allemaal dankzij het nieuwe MFA-platform. Verder zouden er plannen zijn om de A-Klasse ook als sedan op de markt te brengen, zoals te zien is op de foto's. We verwachten meer officieel nieuws in 2018.