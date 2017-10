Nieuwe Aston Martin Vanquish oogt niet van deze wereld

Zoals wel vaker het geval bij de modellen van Aston Martin oogt de Vanquish amper gedateerd. Toch rijdt de huidige generatie alweer sinds medio 2012 rond. Een opvolger is zodoende in de maak, en die kan onze goedkeuring nu al dragen. Allemachtig, wat een bruut apparaat!

Enerzijds gebiedt onze drang naar (zicht- en merkbare) vernieuwing te schrijven dat de volgende Vanquish afstevent op de zoveelste dooddoener van Aston Martin omdat 'ie, afgaande op deze spyshots, wederom zoveel op zijn voorganger zo lijken. De Britten hanteren deze tekenstijl - dat eigenlijk al stamt uit de tijd van de DB7, begin jaren '90 - immers al zo lang. Dat doen rivaliserende merken als Ferrari en McLaren toch anders. Anderszijds, kijk nu toch eens! Hoe is het mogelijk niet weg te smelten bij spyplaten als deze? Kippenvel alom.



AMG-V12?

Rondom de technische kant van de nieuwe Vanquish zingen grotere vraagteken. Want houdt de nieuwe Vanquish stoïcijns vast aan Aston's eigen, atmosferische V12 of krijgt het vlaggenschip de modernere, dubbel geblazen twaalfcilinder van AMG toegestopt? De V8-biturbo in de DB11 en zopas geïntroduceerde DB11 Volante is immers al wel afkomstig uit het Duitse Affalterbach. Eén ding is in elk geval zeker: de nieuwe Vanquish wordt een potente machine, gezien de gapend grote grille die zonder enige twijfel veel aanvoerende lucht naar binnen weet te zuigen. Gokje? 650 pk. Mogelijk zelfs nog een beetje meer.