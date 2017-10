Volgende Mercedes B-klasse toch weer een MPV

Anders dan wat er in de wandelgangen werd gesproken, blijft de volgende generatie B-klasse overwegend trouw aan het MPV-concept. En dat is opmerkelijk gezien de MPV z'n beste tijd heeft gehad.

De vraag naar MPV's is nog maar een schijntje van wat het ooit was. De (compacte) SUV en crossover heeft het stokje nagenoeg volledig overgenomen. Vanwege dit feit had men niet verwacht dat Mercedes met de nieuwe B opnieuw het MPV-pad zou bewandelen. Deze spyshots verklappen echter anders.



Genoeg is genoeg

Dat de B-klasse trouw blijft aan zichzelf is anderzijds ook weer niet zo'n grote verrassing. Aan SUV's en crossovers immers geen te kort in de Mercedes-showroom. Nog eentje erbij zou weleens productkannibalisatie teweeg kunnen brengen of gewoon zo'n sterke overkill waardoor de klant liever elders zijn gram gaat halen. Dat wil je als merk ook niet. Genoeg is genoeg.



Gezonde concurrentie houdt elkaar scherp

Bovendien zou Mercedes Mercedes niet zijn als het - in dit geval - aartsrivaal BMW vrij spel zou geven. Het merk uit München dropte immers nog niet zo heel lang geleden de 2-serie Active Tourer. Nota bene op het moment dat al lang en breed duidelijk was dat de MPV op z'n retour is. BMW maakt zo'n stap echt niet zomaar. Ofwel, er wordt nog altijd geld verdiend met de MPV.



A-klasse onderhuids

Of de technische kant van de nieuwe B-klasse kunnen we kort zijn; die leunt sterk op de nieuwe A-klasse die iets eerder het levenslicht zal zien.