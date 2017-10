Elektrische Porsche Mission E mag door iedereen gezien worden

De op de IAA Frankfurt van 2015 gepresenteerde Mission E Concept betrof een lange en zeer brede en lage vierdeurs-coupé, aangedreven door twee elektromotoren die samen sterk waren voor liefst 600 pk. Of dat laatste overeind blijft en daarmee een acceleratie naar 100 km/h in slechts 3,5 seconden, alsook een adequate elektrische actieradius van 500 kilometer is nog maar de vraag. Maar optisch leunt het productiemodel in elk geval sterk op de conceptversie.Wat sowieso niet blijft zijn de tegenovergestelde, zogeheten suïcide-deuren. Dit prototype bevat namelijk conventionele portieren. Jammer is het verdwijnen hiervan, want dergelijke portieren doen het normaliter erg goed op de showveter-meter. Iets waarop de Porsche Mission E hoog zal moeten scoren om kopers bij de tegen die tijd waarschijnlijk ook gloednieuwe Tesla Model S weg te houden.Aan wulpse billen ontbreekt het in elk geval niet bij de Mission E. Opvallend detail daarvan zijn de twee uitlaatpijpen, een ongebruikelijk ornament bij een volledig elektrische auto. Zou Porsche hiermee laten doorschemeren dat de Mission E ook gewoon verkrijgbaar zal zijn met een boxer-motor, al dan niet in combinatie met een elektromotor en dus hybride-opstelling? Even afwachten nog. In de loop van 2018 ongetwijfeld meer over de Porsche Mission E.