'Mid-cycle facelift' voor BMW 7-serie in aantocht

Net twee jaar is de huidige generatie BMW 7-serie . En toch zit de eerste opfriskuur er al aan te komen. Geen paniek voor bestaande rijders, want dikke kans dat de vernieuwingen met een loep gevonden moeten worden. Een iets ander streepje daar, een lijntje extra daar; dat is het wel zo'n beetje wat exterieur betreft.In het interieur allicht net zo, met naar verwachting hooguit een update van het iDrive-infotainmentsysteem, nieuwe kleurencombinaties en een uitbreiding op het aantal verkrijgbare rij- en assistentiesystemen, waaronder mogelijk een functie die de autonomie van denaar een nog iets hoger niveau tilt. Oftewel, wereldschokkend zal het allemaal niet zijn. Maar wel net genoeg om met vol vertrouwen de nieuwere Audi A8 te lijf te gaan.Het is goed mogelijk dat BMW de licht vernieuwde 7-serie in januari 2018 op de Detroit Motor Show parkeert. Met een marktlancering in de lente van dat jaar.