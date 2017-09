BMW 2-serie Gran Coupé opent aanval op A3 en A-klasse Sedan

BMW heeft er eventjes over na moeten denken, maar gaat het toch doen: een vierdeurs-variant uitbrengen van de 2-serie Coupé, ofwel als Gran Coupé. Hiermee hoopt het vooral klanten weg te houden bij de Audi A3 Limousine en de Mercedes A-klasse Sedan, de beoogde opvolger van de geflopte CLA.Dat de kogel nu door de kerk is, wil niet zeggen dat de 2-serie Gran Coupé binnenkort bij de dealer staat. Integendeel, BMW stelt het vierdeurs-coupémodel uit tot de volgende generatie 2-serie. Verstandig, aangezien de 2-serie Coupé en Cabriolet immers net in het nieuw zijn gestoken. Nu nog een 2-serie Gran Coupé lanceren zo vlak voor de compleet nieuwe generatie zich aandient zou niet slim zijn.Bovendien loopt 'ie dan beter in de pas met de tegen die tijd eveneens geïntroduceerde Mercedes A-klasse Sedan . Ook leuk voor de kopers, die zodoende optimaal kunnen vergelijken en een keuze kunnen maken. We hebben het dan over het jaar 2019.