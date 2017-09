Mysterieuze Golf R met ovale kachelpijpen gespot

Fris even mijn geheugen op, willen jullie? Doen we. Zo'n soort compacte Wolfsburger doet ons namelijk herinneren aan een alles overtreffende Golf met 400 of zelfs meer paardenkrachten die ons al sinds mei 2014 wordt beloofd, maar tot dusver enkel nog in conceptuele vorm bestaat. Hoe lang nog tot er ook daadwerkelijk tot aanschaf overgegaan kan worden, Volkswagen? De tijd begint immers te dringen met achter de coulissen een compleet nieuwe generatie Golf.… een vijfpitter! Dat was wat onze spyfotograaf dacht toen hij deze blauwe Golf R op de Nürburgring zag en hoorde scheren. De ovale kachelpijpen, normaliter een typisch kenmerken van menig RS-model van Audi, deden vervolgens de rest om nu alvast weg te dromen bij de gedachte dat deze Golf R400 dan eindelijk nabij lijkt te zijn. En dit enthousiasmerende detail zou meteen weleens kunnen betekenen dat Volkswagen met meer vermogen uitpakt dan aanvankelijk werd aangekondigd. Dat goedmakertje voor het lange wachten accepteren we maar al te graag.