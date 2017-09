Betrapt op de Ring: BMW X3 M

Anderhalf jaar geleden werden we al eens verblijd met een serie spyshots van wat leek de langverwachte X3 M te zijn. Echter naderhand sloeg de twijfel toe of het destijds niet om de weliswaar ook potige M40i-uitvoering ging, want hoe lang acht BMW M de ontwikkeling van een heuse X3 M nog nodig?! Lang, al heeft dit ook te maken met de nadrukkelijke wens van München om pas met een M-versie te komen zodra de nieuwe X3 was gepresenteerd. Die is er nu luttele maanden en dus kunnen we ons nu echt op gaan maken voor de X3 M. Op de Ring draait íe momenteel z'n laatste testrondes.Als M40i levert de nieuwe X3 een vermogen van 360 pk en 500 Nm. Genoeg om de SQ5 en GLC 43 AMG nu al het vuur aan de schenen te leggen. En de 3.0 liter 6-cilinder van de X3 M zal nog meer power kunnen afgeven. Op z'n minst 400 pk luidt de schatting, maar wie weet wel zelfs veel meer. Zo gaat er in de wandelgangen een vermogen rond van 431 pk, evenveel als dat van de M3 en M4. Hoe gaaf is dat?! Kortom, de X3 M kan weleens het lang wachten zijn.