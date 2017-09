Spyshots: Corvette ZR1 met dikke V8 is in aantocht

De Corvette ZR1 moet een supercar worden waar de concurrentie slapeloze nachten van krijgt. De vraag is hoe de Amerikanen daarvoor willen zorgen, want de voorspellingen lopen nogal uiteen. Het lijkt erop dat Chevrolet de LT4 V8 uit de Corvette Z06 lepelt en voorziet van een grotere supercharger, zodat de nieuwe ZR1 niets aan vermogen tekort komt.In de wandelgangen wordt ook de LT5 DOHC 8 genoemd als mogelijke krachtbron, nadat dit blok eerder al bevestigd werd voor de Corvette die in 2018 op de markt komt. Die V8 is en blijft turboloos, dus hij lijkt niet zo geschikt voor de ZR1, maar je weet het nooit. Wie weet kiest Chevrolet alsnog voor dit alternatief om ons allemaal te verrassen.In de tussentijd kunnen we genieten van de foto's van de ZR1 Convertible en de Targa, want die zien er ook met camouflage al behoorlijk strak uit. We zien onder andere dat de motorkap wat verhoogd is, ongetwijfeld om genoeg ruimte te bieden aan een van de eerder genoemde achtcilinders.Het is nog nie duidelijk wanneer Chevrolet de Corvette ZR1 wil lanceren, maar de autoshows in Los Angeles of Detroit gelden als de meest logische locaties.