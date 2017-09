Gerben Witten 15 september 2017

Er is een gloednieuwe Vantage in aantocht! Aston Martin legt de laatste hand op de langverwachte opvolger van de reeds stokoude V8 Vantage en bolide die nauw is verwant aan die van James Bond, de DB10. Een van de laatste haltes voor de onthulling is de pijnbank die Nürburgring heet en het gaat er niet bepaald zachtzinnig aan toe. Gave beelden!