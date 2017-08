Gesnapt: de terugkeer van de Ford Bronco

Geholpen door de recente Netflix-serie 'The People vs. O.J. Simpson: American Crime Story' (een aanrader, trouwens) is de Ford Bronco van toen nog te herinneren als de dag van gisteren. Zo ineens was de Bronco wereldnieuws, live te volgen door miljoenen mensen via zowat alle Amerikaanse televisiezenders. Ineens was de Ford Bronco eventjes 's werelds beroemdste vluchtauto. Met op de achterbank football-ster en tv-persoonlijkheid O.J. Simpson die ten einde raad bleek nadat hij ervan werd verdacht zijn ex-vrouw en diens vriend te hebben vermoord. De zinderende achtervolgingsbeelden gingen de ganse wereld over en zorgden ervoor de ooit zo populaire SUV dermate werd besmeurd dat naderhand oppoetsen geen zin meer bleek te hebben. Enkele jaren later haalde Ford een streep door de Bronco-naam.Tot zover de beruchtste geschiedenis over de Bronco. Nu, ruim twintig jaar na dato, wil en durft Ford toch nog een nieuw hoofdstuk hieraan toe te voegen. Met een gloednieuwe SUV. En daarmee is eigenlijk ook alles gezegd voor nu, want de nieuwe Bronco staat nog behoorlijk in de kinderschoenen. Als prototype wordt immers nog de koets van de Ford Everest gebruikt, wat erop kan duiden dat het design van de Bronco nog niet eens vaststaat.Het geplande introductiejaar 2020 is dan ook nog best ver weg. Daarbij is het nog maar de vraag of de toekomstige Bronco de oversteek naar Europa zal maken. Die kans is er zeker, want het betreft hier geen klassiek Amerikaanse kolos, maar naar verluidt een relatief compacte SUV. En daar zijn we hier zowaar nog doller op dan de Yankees.