Nieuwe Audi Q3 laat zich voor 't eerst zien

19 december 2017 - De volgende Audi Q3 heeft de zomer- voor de winterbanden verruild. Nieuwe informatie over de auto ontbreekt (er is dan ook al veel gezegd en geschreven), maar dat wil niet zeggen dat we je deze winterse beelden moeten onthouden. Daarom bij deze.Het is de eerste keer dat de nieuwe Audi Q3 zich laat zien in de aanloop na zijn introductie in naar verluidt eerste kwartaal van 2018. Vermoedelijk is de Autosalon van Geneve, traditioneel in maart, aangemerkt als debuutlocatie. Ingolstadt heeft dus nog eventjes de tijd om de puntjes op de i te zetten, maar het laat kennelijk maar wat graag weten dat de nieuwe Q3 onderweg is naar de showrooms. En dat heeft zonder meer iets te maken met de toegenomen rivaliteit, waaronder de BMW X2 in het bijzonder.We hebben eerder al ons licht op de nieuwe Q3 geschenen. Op basis van bronnen dichtbij de ontwikkeling konden we zodoende alvast een computer-rendering van het uiteindelijke resultaat tonen. En na deze spyshots is ons verwachtingspatroon niet veranderd; de Q3 krijgt een (veel) strakker design mee, zoals alle nieuwe Audi's, maar wekt tegelijk de indruk een speelser lijnenspel te bevatten. Vergelijkbaar met dat van de Q2. Bestuur ook eens aandachtig het gedeelte rond de koplampen; denken jullie dat onze illustrator dichtbij zit?Onderhuids deelt de nieuwe Q3 veel technieken met diens concernzusjes, de Seat Ateca en Skoda Karoq . Het lichtere en veelzijdige MQB-platform dient als basis. Dat betekent een lager kentekengewicht ondanks dat het formaat zal zijn toegenomen.Voorwielaandrijving zal standaard zijn, met bij de krachtigere TSI's en TDI's Quattro-aandrijving als optie. Een hybride en zelfs een volledig elektrisch model worden ook verwacht.