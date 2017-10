Opnieuw gespot: de Mercedes-AMG GT4 die niet zo kan heten

Update 19 oktober 2017 – Nieuwe (technische) informatie hebben we helaas niet zo kort na de laatste spyshots, maar wat we wel kunnen laten zien is hoe wij denken dat de vierdeurs Mercedes-AMG eruit gaat zien, dankzij Photoshop. Als een regelrechte Panamera-killer zo. Evenals een Maserati Quattroporte-killer.Voor zover te achterhalen valt heeft de circuitgerichte Mercedes-AMG GT4 niets met het getal vier van doen. Althans, niet in de mate zoals automerken meestal een getal in de naam gebruiken om ergens specifiek naar te verwijzen. Zo bevat de AMG GT4 geen vierwielaandrijving en al zeker vier portieren. Maar laat de GT Concept die twee kenmerken nu juist wel bevatten en waardoor die '4' veel logischer te verklaren valt. Opvallend genoeg denkt Mercedes hier merkbaar anders over.Nou ja, hoe de Mercedes GT Concept ook straks bij naam genoemd wil worden, feit is dat de verkopers ervan Porsche of Panamera of beide in een adem niet willen horen. Dat is namelijk de gedoodverfde rivaal van de vierdeurs AMG GT Aan de stuwkracht zal het in elk geval niet liggen als het productiemodel qua aandrijflijn ook maar iets wegheeft van het studiemodel. De showauto in Genève deed het namelijk met een 4.0 liter V8, gekoppeld aan een zeer krachtige elektromotor op de achteras, goed voor 4x4-aandrijving en een output van maar liefst 805 pk. Het ligt echter in de lijn der verwachting dat Mercedes bij de te kopen versie de elektromotor schrapt. Ach, dan blijft er nog altijd 510 pk over. Of nog meer