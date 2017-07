Opzij, opzij, opzij, hier komt de Rolls-Royce Cullinan

Omdat de Range Rover nogal een bewezen alleskunner is en de Bentley Bentayga misschien nog wel meer, kan de (eerste) SUV van Rolls-Royce natuurlijk niet achterblijven. Een uiterst uitgebalanceerd weggedrag is zodoende een vereist, en waar dit anders finetunen dan op de slopende Nürburgring met z'n ruim 170 bochten, diverse verkantingen en significante hoogteverschillen. Maar de intern Cullinan geheten houdt zich deftig, zoals je ziet. Een bijzonder gezicht.Volgens Rolls-Royce zal de Cullinan geen gelijke kennen. Ammehoela natuurlijk. Sterker nog, er zijn momenteel meer gigantische SUV's van Europese makelij op de markt of in ontwikkeling dan ooit tevoren. Zo schijnt Land Rover aan een nog grotere en luxere versie van de Range te werken, hebben we de Bentayga al eventjes aangestipt en legt BMW, notabene Rolls' moederbedrijf, ondertussen de hand aan de X7 En hoewel de Britten zelf anders beweren, rijst daarmee de vraag of de Cullinan onderhuids niet meer X7 dan Phantom zal zijn. Waarschijnlijk zullen we het nooit achterhalen, en eigenlijk doet het er ook niet toe. Als 'ie maar aanvoelt als een echte 'Roller'. En daar hoef je je dan weer geen zorgen om te maken.