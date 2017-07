Verrassing: Aston Martin Zagato ook als Speedster

Dit is naar verluidt de Aston Martin Zagato Speedster, het nog zeldzamere broertje van de Zagato Coupé en dus vanochtend nog in geuren en kleuren beschreven en getoonde Zagato Volante. Zo vanuit het niets! Al gingen er reeds enkele voorzichtige geruchten over zo'n superexclusieve uitvoering de ronde. Maar niemand die z'n vingers er echt aan wilde branden. Want hé, drie Zagato's gestoeld op deze auto, dat is een regelrecht unicum. Slechts eentje had immers ieders jongensdroom al ruimschoots gevuld.Omdat de Zagato Speedster zo uit de lucht komt vallen, is er weinig over bekend. Grappig is daardoor des te meer dat Aston Martin de prototypes zonder pardon (lees: camouflage) de openbare weg opstuurt. Zal wel typisch Britse humor zijn.Wat het ook zij, naar verluidt zal de Speedster nog een stuk zeldzamer zijn dan de technische gelijke Zagato Coupé en Volante . Volgens insiders stopt de productie al na slechts 20 exemplaren, elk tegen een prijskaartje van circa 1,2 miljoen euro. Exclusief belastingen welteverstaan. Oftewel, dat is een meerprijs van een half miljoen voor de twee prachtige 'domes' achter de voorstoelen en het ontbreken van een achterbank(je).