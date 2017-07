Spyshots Aston Martin Zagato Volante zijn nu al mooiste van 2017

Bijna een jaar geleden, toen Aston Martin vanaf het Californische Pebble Beach Concours d'Elegance het doek ervan aftrok, schreven we dat de Zagato Volante waanzinnige seks op wielen is. Nu blijkt dat die metafoor zowaar nog te zacht was uitgedrukt. Zo in satijnzwart en met een vleugje goud oogt de Britse exoot zowaar nog... nog… ach vul zelf maar in.Het sinistere exemplaar op deze foto's oogt nagenoeg identiek aan de lippenstiftrode Zagato Volante op Pebble Beach, vorig jaar. Op ogenschijnlijk één interessant detail na. De niet te missen actieve achterspoiler, eerder een klep welhaast. Die bevatte het showmodel destijds niet, maar zal het productiemodel dus wel bevatten. Geen overbodige luxe trouwens bij de wetenschap dat een 600 pk sterke V12 voor de stuwkrachten garant staat.Vergaap je nog maar eventjes aan deze foto's, want de kans dat je ooit een Aston Martin Zagato Volante in levenden lijve in actie zal zien is vrij klein. Slechts 99 exemplaren worden er immers maar gemaakt, en zoals dat – helaas – gaat bij zulke exoten, verdwijnt 99% daarvan in een al dan niet ondergrondse garage.