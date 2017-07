De nieuwe Audi Q3: zou dit 'm zijn?

De nieuwe Q3 werd vorig jaar voor 't eerst gespot op de openbare weg, al vertelde ons dat helaas niet veel over zijn nieuwe uiterlijk. De compacte SUV was behoorlijk gecamoufleerd, dus de belangrijkste vernieuwingen bleven daarmee verstopt. Toch durven we 'm al wel aan: Audi hakt immers nimmer met de botte bijl in haar designs. Al krijgen we op basis van de prototypes de indruk dat bij de nieuwe Q3 anders zal zijn.

Grote, speelse broer

De rol van de nieuwe Q3 is duidelijk: hij is de grote broer van de eigenlijk niet eens zo kleine Q2. Zodoende ligt het in de lijn der verwachting dat de nieuwe in alle richtingen een paar centimeter gaat groeien, om te voorkomen dat ze in elkaars vaarwater terechtkomen.



Van lelijk eendje naar mooie zwaan?

Wat design betreft mikken we op een frontaal front (grille, bumper) dat zowat inwisselbaar is met dat van de Q5, behalve de koplampen. Iets in ons zegt dat die wat speelser zijn vormgegeven bij de Q3 waardoor het algehele exterieur meer in lijn ligt met de Q2 dan de (serieuzere) Q5 en Q7 om op deze manier een iets andere doelgroep aan te spreken. Aan de achterzijde idem dito. Met uit de kluiten gewassen achterlichten en wat sterker, scherp aangezette heupen. Ingrepen die de Q3 moeten omtoveren van lelijk eendje naar een mooie zwaan.

Groter, maar lichter

Dat de nieuwe Q3 groeit betekent niet dat 'ie ook zwaarder wordt. Audi stapt over naar het MQB-platform, dat ook moet helpen om wat overtollige pondjes kwijt te raken. Linken we het reeds welbekende platform aan een motorpalet, dan concluderen we alvast dat er verschillende drie- en viercilinders ingezet gaan worden. Benzine en diesel en tevens een hybride en mogelijk zelfs volledig elektrische variant.

Voorwielaandrijving zal standaard zijn. Maar vink je een krachtigere motor aan, dan is Quattro-aandrijving natuurlijk ook beschikbaar. Sowieso voor snelle Q3 RS.

September

De nieuwe generatie Audi Q3 kan zijn gezicht weleens laten zien op de IAA Frankfurt in september, medio september. Dat zou betekenen dat je aan het begin van het nieuwe jaar achter het stuur kunt kruipen.