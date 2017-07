Spyshots: Aston Martin DB11 S nu echt in aantocht

Het was slechts een kwestie van tijd voor Aston Martin met een hetere versie van de DB11 zou komen. Zo ging het immers ook met de DB9 en alle andere bolides van de afgelopen jaren.

De DB11 S, zoals we 'm voor het gemak maar even noemen, is precies wat je ervan mag verwachten. De Britse supercar krijgt natuurlijk meer vermogen en wordt voorzien van een nog agressievere look. Dat zie je terug in de 'taartschep' aan de voorzijde, de brutalere grille én zijn dikkere kont.



Dikke kont

Over de kont gesproken: daar is iets vreemds aan de hand. De DB11 S werd eerder dit jaar al in camouflage op de gevoelige plaat vastgelegd, maar was toen nog voorzien van een dikke diffuser. Het zou kunnen dat Aston Martin stiekem ook al werkt aan een circuitvariant, maar daarover kunnen we nog niets met zekerheid zeggen.



V12 opgepompt

Als je goed kijkt, dan zie je dat Aston Martin ook de remschijven en remklauwen voorzien heeft van een anabolenkuurtje. Die zijn namelijk flink gegroeid. Dat is waarschijnlijk wel nodig ook, want we hebben zo'n vermoeden dat de 608 pk sterke V12 uit de DB11 ook naar de sportschool is geweest. Een vermogen van rond de 650 pk behoort dus zeker tot de mogelijkheden.