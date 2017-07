Nieuwe BMW 1-serie kijkt af bij Volkswagen Golf

Hmm, als zelfs BMW in de Golf een idool voor de nieuwe 1-serie ziet dan moet dat wel iets goeds zeggen over dat model, niet? Je zou immers eerder het omgekeerde verwachten. Toch is niets minder waar, zo bewijzen deze spyshots.Kennelijk bevat de Golf iets magisch en wil BMW graag achterhalen wat dat is ten gunste van de gloednieuwe 1-serie. En hoe dat beter uit te vogelen dan de 1-serie gedurende de ontwikkeling zij-aan-zij te meten met 's werelds populairste compacte middenklasser.Gut, wat zouden wij graag die vlieg op het notitieblok van de testrijders willen zijn om erachter te komen wat BMW al dan niet gaat afkijken bij de Golf. Of zou de Volkswagen puur en alleen als sparringpartner zijn gebrandmerkt vanwege diens uitgebalanceerde voorwielaandrijving. Voor het eerst krijgt de 1-serie daarover immers de beschikking? Anderzijds, bij de 2-serie en MINI was BMW daar al eerder op overgestapt.Vaarwel achterwielaandrijving dus. Een ramp? Welnee. Uit onderzoek is gebleken dat het leeuwendeel van de bestaande 1-serie-rijders niet eens weet dat ze met een achterwielaandrijver onderweg zijn. Gadgets en andere zaken vinden ze belangrijker. In dat geval is er goed nieuws: we denken dat heel wat snufjes vanuit de 5-serie zullen doorsijpelen naar de nieuwe 1-serie. Maar (hopelijk) meer daarover in de loop van volgend jaar. De 1-serie is immers pas nog gefacelift