Snellere versie Porsche 718 Boxster in de maak

De nieuwe topper binnen het 718 Boxster-gramma krijgt vermoedelijk de letters GTS opgeplakt en een handvol extra pk's mee. Kijkend naar de vorige generatie Boxster, die er ook als GTS was, dan valt met relatieve zekerheid te voorspellen dat de vermogensupgrade 30 pk bedragt ten opzichte van de 350 pk sterke S-uitvoering. Geen wereldschokkende winst, maar alle beetjes helpen, nietwaar.Anderzijds, met 380 pk zal de 718 Boxster GTS krachtiger en sneller zijn dan de 911 Carrera. Die geniet immers 370 pk geniet en is zwaarder bovendien. Sommige 911-puristen vinden dat geheid niet kunnen, maar vergeten kennelijk dat de Elfer ook beschikbaar is met 700 pk – in de vorm van de krankzinnige GT2 RS . Oftewel, Porsche laat de status van de 911 echt niet in gevaar komen. Ook niet door de van nature perfect uitgebalanceeerde Cayman, die ook een GTS-behandeling tegemoet kan zien.