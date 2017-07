Jaguar XE SVR aast op M3 en C AMG-publiek

Amper bekomen van de maar liefst 600 pk sterke XE SV Project 8 staat de volgende smaakmaker van Jaguar alweer in de rij. Het gaat om de XE SVR die begin dit jaar in de wandelgangen opdook en het daadwerkelijke strijdwapen tegen de M3 en consorten moet worden. Voorzien van een concurrerend prijskaartje – om en nabij de 115.000 euro – maar eigenlijk bedeeld met nauwelijks mindere prestaties dan de Project 8.Vrijwel iedereen is er namelijk zeker van dat de Jaguar XE SVR een vermogen meekrijgt van 550 pk, afkomstig uit de overbekende 5.0 liter V8-Supercharged. En mocht dat daadwerkelijk zo zijn, dan is dat nog eens 40 pk meer dan de C 63 AMG in S-uitvoering. Nog maar te zwijgen over het vermogensverschil met de M3 en aanstaande nieuwe RS 4 . Die moeten het immers doen met respectievelijk 431 en 450 pk. Een serieus pak minder, wat een sprintwedstrijd eigenlijk al op voorhand een gelopen race maakt. In het voordeel van de 'Jag' welteverstaan.Anderzijds, de mensen die dit soort auto's op waarde weten te schatten weten maar al te goed dat een bruut vermogen alleen nog geen voortreffelijke stuurmachine maakt. Jaguar zal zodoende desondanks van goeden huize moeten komen om de concurrentie te overklassen. We kijken nu al uit naar de vergelijkingstests.