Design BMW Z5 treedt in voetsporen Z4

We denken al best veel te weten over de aanstormende BMW Z5. Zo wordt 'ie in samenwerking met Toyota ontiwkkeld (dat hier de vruchten van plukt met een nieuwe Supra ) en keert de Beierse roadster in z'n derde generatie terug naar een stoffen kap.Qua formaat lijkt de Z5 dan weer enkele centimeters in alle richtingen te groeien, en de reden hiervoor zou kunnen zijn om zowel de Audi TT Roadster het vuur aan de schenen te leggen als beter tegenwicht te kunnen bieden tegen de SL van aartsrivaal Mercedes. Van de SLC van datzelfde merk heeft het immers niets meer te duchten; die keert namelijk niet meer terug als we de laatste berichten daarover moeten geloven.Door slimme camouflage was daarover lange tijd onduidelijkheid. Maar nu de BMW Z5 aan psychedelische tape heeft verloren valt daar eindelijk meer over te vertellen. Zo valt op dat de Duitsers – zoals we dat de laatste 5 jaar van hun gewend zijn – voor een voorzichtige designevolutie kiezen. Vergelijk de rondingen van het front en de motorkap van de Z5 maar eens met de onlangs uitgezwaaide Z4 . De gelijkenissen zijn treffend. Tegelijk heeft de Z5 vanuit bepaalde hoeken bekeken wel iets weg van de Jaguar F-type. Vooral de langwerpige, verzonken koplampunits hebben hier een aandeel in.Naar het motorpalet is het nog steeds gissen. Niet in de laatste plaats omdat het onduidelijk is in hoeverre de Japanners hierin een vinger in de pap hebben gehad. Gedacht wordt weliswaar dat beide partners hierin elk hun eigen weg gaan, maar het kan ook zomaar anders lopen. Of het wordt een mix van Duitse en Japanse krachtbronnen, waaronder wie weet wel een hybrideversie. En dan heerst er nog de twijfel of er nog wel zescilinders op het palet van de Z5 zullen sieren, mocht BMW wel degelijk haar eigen wil hebben opgelegd. Voor de Z5 M misschien nog, maar de rest van het gamma…?