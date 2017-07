Camouflage nieuwe Sprinter grapje van Mercedes-baas?

De koosnaam van Zetsche luidt 'de snor'. Drie keer raden waar dat vandaan komt? Al sinds mensenheugenis siert het stukje, maar steevast tot in perfectie getrimde gezichtsbeharing zijn bovenlip. Het pigment was er ook al uit toen wij voor het eerst kennismaakten met de aimabele in Turkije geboren Duitser. Ergens eind jaren '90 moet dat zijn geweest.Sindsdien lijkt Vadertje Tijd amper verder vat op Zetsche te hebben gekregen. Z'n humor is hij in elk geval nog niet verloren. Of zijn wij de enigen die een treffende overeenkomst bespeuren tussen dit prototype van de nieuwe Sprinter en Dr. Z, Zetsche andere koosnaam. Of zou het toeval zijn? Uit alle vormen – om de grille van de Sprinter te verhullen – die er zijn kan dat welhaast niet. Hoe dan ook, het stukje gaaswerk oogt behoorlijk grappig.Dan over de nieuwe Mercedes Sprinter. Dat moet weer een echt werkpaard worden, bij sterke voorkeur voorzien van maximale laadruimte. Verschillende carrosserievarianten zullen wederom verkrijgbaar zijn, waaronder een pick-up-variant zoals je ziet.Eigenlijk de enige noemenswaardige verandering, zoals dat veelal opgaat bij functionele (bedrijfs)voertuigen, is dat de nieuwe Sprinter weer een stukje moderner zal zijn dan zijn voorganger. Niet zo bijtijds als de Vito waarschijnlijk, gewoon moderner. Ditmaal zonder inmenging van Volkswagen trouwens. Die laatste meende namelijk al eerder dat haar (nieuwste) Crafter ook prima op eigen benen kan staan.